Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rossella Brescia, showgirl, da stasera in scena a Roma al Teatro Sistina con Belle ripiene: come giudica il Black Friday visto che ha poco tempo ma una vera passione per lo shopping?«Amo fare shopping, noi donne vorremmo sempre comprare tutto: quindi se c'è uno sconto, ben venga. Il Black Friday mi piace ma ogni anno ho qualcosa da fare per cui non riesco a godermelo, magari andando in giro con le amiche per scambiarci consigli, facendo compere. Quest'anno infatti sarò a teatro».E il biglietto per lo spettacolo godrà di sconti per il Black Friday?«Mi pare un ottimo modo per avvicinare al teatro chi magari è meno avvezzo a frequentarlo. Può essere un modo per coinvolgerle».Cosa ama comprare quando fa shopping?«Borse, per me sono una vera passione. Ne ho tante, poi finisco per usare sempre la stessa, perché svuotare la mia borsa non è facile, occorrerebbe mezza giornata. Ci porto di tutto».E online fa spese?«Sì, lo trovo comodo, mi piace moltissimo. Stai comodamente sul divano e acquisti senza folla. Certo, però, non puoi provare i capi».L'acquisto più folle?«Un soprabito bellissimo. La taglia era troppo piccola per me, ma l'ho comprato lo stesso. Almeno è mio». (V.Arn.)riproduzione riservata ®