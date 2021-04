Rosella Pizzuti, presidente del Sib, Sindacato italiano balneari di Ostia, i romani quando potranno tornare sulle spiagge?

«Vorrei saperlo anch'io. Il Comune non ha ancora deciso quando potremo aprire. Quindi i romani possono passeggiare sulla sabbia, certo, ma troveranno di tutto ad accoglierli».

In che senso?

«Troveranno purtroppo tanta sporcizia, visto che gli arenili pubblici non sono stati puliti dal nessuno e noi degli stabilimenti non sappiamo quando poter dare il via alla stagione».

Sabato ci sarà la corsa al litorale, non siete pronti?

«Noi sì, siamo pronti. Dobbiamo solo avviare i contratti di lavoro: ci sono centinaia di persone che aspettano. Ma nessuno, dal Comune, ci ha detto quando potremo farlo: siamo 70 strutture in tutto, di cui 58 stabilimenti, ognuna con diversi dipendenti, dai 10 ai 30 ciascuno. Vogliamo riprendere a lavorare e i romani meritano di vivere il loro mare e di farlo in sicurezza. Ma per ora non sarà così».

Perché?

«Per la sporcizia delle spiagge pubbliche, non ancora pronte, ma anche per gli assembramenti che si verranno a creare con le persone che comunque si riverseranno in spiaggia senza controllo: gli stabilimenti invece aprirebbero a regola d'arte, con tutte le misure di sicurezza in campo». (L. Loi.)

