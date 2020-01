Ronaldo, prima tripletta in serie A

Timothy Ormezzano

TORINO - La cinquantaseiesima tripletta di Cristiano Ronaldo è anche la prima in Serie A. L'uomo dei record stende il Cagliari e conquista un altro (piccolo) primato: da quando è alla Juve non aveva mai segnato per cinque giornate di fila. «Sono contento della mia prima tripletta in Seria A, ma la cosa più importante era vincere». Al 4-0 contribuisce anche Higuain, che fa centro 11 minuti dopo aver sostituito Dybala.

La Juve comincia il 2020 con la vittoria più larga della sua stagione. Per il Cagliari, che non va oltre i due legni colpiti da Simeone e Joao Pedro, arriva la terza sconfitta consecutiva. A livello di continuità, è stata la Juve più bella, dice Sarri.

Nella prima frazione la Signora non riesce a sfondare: l'unico vero brivido è la traversa timbrata da Demiral. La ripresa di apre con il retropassaggio sciagurato di Klavan, che aziona l'1-0 di Ronaldo. Poi si accende Dybala, che conquista il rigore realizzato da CR7. Sui titoli di coda il tris di Higuain servito dal portoghese, che un minuto dopo cala il poker su assist di Douglas Costa. Si è spento invece De Ligt, in panchina per la quarta partita consecutiva: «E' un po' appannato spiega Sarri -, ma diventerà uno dei migliori difensori al mondo».

Martedì 7 Gennaio 2020

