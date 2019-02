Romulo: «Ho voglia di giocare subito»

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Due gare in quattro giorni, Simone Inzaghi medita un mini turn over. Impegnata alle 19 a Frosinone la Lazio giocherà anche giovedì alle 20,30 all'Olimpico contro l'Empoli, anticipo disposto dalla Lega per il Sei Nazioni di Rugby. Out lo squalificato Milinkovic e gli infortunati Wallace, che ha una lesione tra primo e secondo (un mese di stop, ndr) e Luiz Felipe, anche lui alle prese con un guaio muscolare che tornerà gruppo dopo la gara con l'Empoli, il tecnico punterà ancora sul 3-5-2: Romulo e Durmisi insidiano Marusic e Lulic mentre in difesa Radu potrebbe rifiatare con Patric pronto a giocare titolare. Luis Alberto mezzala in regia Leiva è in vantaggio su Badelj.Capitolo Romulo dopo i controlli radiografico effettuati sabato alla Paideia, mercoledì tornerà nella clinica romana per le visite di idoneità ma è stato convocato da Inzaghi perché già in possesso della documentazione per giocare. Il giocatore, che potrebbe essere presentato in settimana (forse domani), ieri su Instagram fremeva: «Sappiamo che non sarà una partita facile e che per conquistare i tre punti dovremo dare tutto quello che abbiamo, ma questa squadra ha già dimostrato di essere capace di ottenere ciò che vuole. Non vedo l'ora di cominciare!».(E.Sar.)