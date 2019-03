Romulo e Marusic, uno è di troppo

ROMA Prende forma la Lazio che domenica ospiterà il Parma. Confermato Strakosha in porta, che ieri ha ricevuto la chiamata della Nazionale albanese, in difesa Inzaghi confermerà.

A centrocampo Leiva in cabina di regia con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati, Lulic a sinistra con uno tra Romulo o Marusic a destra. In attacco il tandem Correa-Caicedo.

Ieri la squadra dopo la seduta di allenamento è rimasta a Formello a pranzo per fare gruppo e caricarsi in vista della gara di domenica. Il 16 aprile infine Al Canto del Gallo di Narni Scalo, andrà in scena la cena organizzata dall'ANTI-CIPO, la Onlus fondata da Serena Grigioni, la figlia di Adalberto il preparatore dei portieri biancoceleste. Obiettivo raccogliere fondi per la ricerca sulla Neuropatia delle Piccole Fibre Periferiche e Autonomiche, ospiti d'eccezione Acerbi, Immobile, Lulic, Parolo, Cataldi e Strakosha.

(E.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA