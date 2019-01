Romolo e Remo: una sfida-kolossal «Mito attuale tra amore e violenza»

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela Greco ROMA «Siamo soli». Lo ripetono spesso Romolo e Remo nel kolossal di Matteo Rovere Il primo re, un'operazione ambiziosa e inconsueta per il nostro cinema. Un film spettacolare fatto di sangue e fango, che affonda le mani nel mito della fondazione di Roma e fa scorrere nei suoi personaggi il dolore di un conflitto fraterno, la paura di un mondo primordiale e selvaggio in cui la divinità custodita nel fuoco e nella natura - può essere invocata come un alleato o combattuta come un nemico. A incarnare i due gemelli sono Alessandro Borghi (Remo) e Alessio Lapice (Romolo), che hanno recitato tra freddo, acqua e terra esprimendosi in protolatino. «Abbiamo realizzato un film storico come non era mai stato fatto prima ha detto Rovere, già autore di Veloce come il vento affrontando una storia che è alla base della nostra civiltà e un mito che contiene, in nuce, gli elementi dell'oggi. Si parla della costruzione di un ordine, dell'imperialismo, di come la società si fonda sulla coercizione dell'altro e sulla relazione con il divino». «Per me questa è soprattutto la storia dell'amore tra due fratelli ha commentato Borghi, che preparava questo film mentre faceva da madrino alla Mostra di Venezia e di come si debba affrontare il destino confrontandosi con la possibilità di accettare ciò che qualcun altro ha stabilito per te. Alla fine chi decide di far parte di una comunità trionfa, chi resta solo fallisce».Girato tra i boschi con un'intensa luce naturale (fotografata da Daniele Ciprì), Il primo re è un esercizio di realismo applicato a un racconto d'avventura, in cui il linguaggio arcaico gioca un ruolo decisivo: «Quando ho saputo di dover girare il film in protolatino ho avuto una sana paura ha confessato Borghi mi sembrava impossibile impararlo. Poi mi sono accorto che la lingua agiva in me se la ascoltavo: a Venezia correvo sulla spiaggia dell'Excelsior con i file audio dei dialoghi nelle cuffie». Curiosamente, la locandina del film recita «Solo al cinema dal 31 gennaio». «Ci sono state proposte di vendita su altre piattaforme ha spiegato il regista ma non le abbiamo considerate: per noi era importante che Il primo re venisse visto su grande schermo».