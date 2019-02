Romolo Buffoni

ROMA - «Volevo sottolineare che abbiamo gli attributi, non volevo offendere nessuno. Se l'ho fatto mi scuso». Diego Simeone ha spiegato così il suo gestaccio verso la tribuna dopo il gol dell'1-0 rifilato dal suo Atletico alla Juventus, ma la sua giustificazione non ha convinto tutti. Anzi.

Sono stati in molti a scagliarsi contro il Cholo. Fabrizio Bocca, giornalista di Repubblica, ha twittato senza mezzi termini: «Andrebbe squalificato pesantemente. Simeone è un grande allenatore, ma anche un troglodita indegno del suo ruolo». Niente squalifica, ma una multa salata sì se l'aspetta Fabio Capello, così l'ex allenatore di Milan, Roma e Juve nel dopo partita su Sky: «Sono sicuro che non voleva offendere, ma è un gesto di grande maleducazione che andava evitato». Enrico Varriale, volto di Rai 1, lo ha definito: «Bruttissimo gestaccio», mentre Massimo Caputi de Il Messaggero sempre via Twitter ha commentato a caldo: «Pessimo e ingiustificabile il gesto di #Simeone al gol dell'Atletico. Sarà anche un bravo allenatore ma atteggiamenti di questo tipo sono intollerabili».

Più dirette, irripetibili ma logiche le critiche dei tifosi della Juventus. C'è, però, chi ha esagerato andando a commentare le foto di Simeone con la figlia appena nata augurandole le più atroci disgrazie. Questa sì una vergogna senza se e senza ma.

