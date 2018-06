Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Quando all'80' Higuain ha calciato il suo primo e unico pallone verso la porta della Nigeria spedendolo in curva, il dramma dell'Argentina sembrava bello e consumato. Ma lo stellone della Seleccion aveva ancora un lampo da spendere e stavolta ha scelto di posarsi sul destro di Rojo, difensore del Manchester United spinto nell'altra area di rigore dalla forza della disperazione e pochi minuti prima graziato dal Var e da Cakir per un mani in area (ma aveva colpito prima con la testa). Provvidenziale il suo piattone volante su cross di Mercado per asciugare le lacrime biancocelesti a San Pietroburgo e in patria.«Don't cry for me Argentina», aveva intonato Messi dopo un quarto d'ora ritrovando finalmente il suo posto di stella nel cielo di Russia 2018. Da leccarsi i baffi il suo controllo con la coscia sinistra a sgonfiare il bel pallone lanciatogli da Banega, per portarselo docile sul destro e battere Uzoho attonito quanto Omerou nell'assistere da pochi centimetri alla reincarnazione della Pulce.Ma la nazionale di Sampaoli (o forse autogestita dai giocatori) ha davvero tanti problemi. Mascherano forse oggi sarà celebrato come un eroe, vista la partita finita con il sangue a sgorgargli dalla ferita sopra lo zigomo sinistro (perché Cakir non lo ha mandato a medicarsi?), ma la partita dell'ex Barça (oggi in volontario e dorato esilio in Cina all'Hebei e quindi praticamente in pensione) è stata imbarazzante. Lento, impreciso, dannoso quando ha commesso il fallo da rigore trasformato al 51' da Moses. La mancata convocazione di Paredes e Biglia seduto in panchina sono sembrati davvero un insulto al buonsenso.Vittoria e qualificazione (complice anche la sconfitta dell'Islanda con la Croazia) contro una Nigeria giovane e modesta, sembrano davvero effimeri considerato che sabato a Kazan Messi e compagni se la dovranno vedere contro una Francia finora non trascendentale, ma solida e determinata. Avrà da soffrire ancora in tribuna Maradona, sorpreso dalle telecamere a ringraziare Dio dopo il gol di Messi, ma anche a sonnecchiare quando della sua Argentina si erano riperse le tracce e infine ad esultare mostrando il dito medio chissà a chi. Le valigie per Buenos Aires possono essere disfatte, ma forse è meglio tirar fuori il necessaire per quattro giorni.riproduzione riservata ®