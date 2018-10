Romolo Buffoni ROMA - Niente da fare. L'Italia di Mancini non ce la fa a tornare

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Niente da fare. L'Italia di Mancini non ce la fa a tornare alla vittoria, conosciuta di sfuggita all'esordio nel maggio scorso grazie al 2-1 all'Arabia Saudita. L'1-1 di ieri con l'Ucraina di Shevchenko è il terzo pari in sei partite della nuova gestione, mentre due sono i ko.Ma nel test giocato a Genova per commemorare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto (partita interrotta per un minuto al 43°), si è vista la miglior prova dal punto di vista del gioco della gestione Mancio. Il ct ha tentato di travestirsi da Spagna percorrendo la via del falso nueve col tridente iniziale Bernardeschi-Insigne-Chiesa. Ma il problema è che a questa squadra serve maledettamente un Vero Nove. Ci fosse stato un centravanti autentico non avrebbe non potuto sfruttare la gran mole di gioco sviluppato nel primo tempo, quando sono state create 5-6 palle gol fallite un po' per la bravura di Pyatov e un po' per la poca cattiveria degli azzurri. A Insigne con l'azzurro nazionale proprio non riescono le prodezze di cui è capace con l'azzurro del Napoli, chissà perché. Mentre un'altra palla gol è capitata sul destro di Bonucci, che di mestiere fa (bene) altro.Nella ripresa c'è stato il lampo di Bernardeschi, a cui Pyatov ha dato una grossa mano con un intervento del tutto errato che ha regalato il vantaggio all'Italia. L'1-0 è durato appena sette minuti, quando Malinovskij ha beffato Donnaruma con un tiro debole ma indirizzato proprio nell'angolino. Lo stesso Malinovskij subito dopo ha centrato la traversa su punizione, poi l'Ucraina ha sfiorato il colpaccio almeno in altre due occasioni.«Non ci gira così bene, avremmo meritato di fare un paio di gol - il commento di Mancini - dobbiamo migliorare su quest'aspetto e continuare su questa strada. Ma la gara è stata buona». Il ct applaude l'esordio di Barella: «Ha fatto un'ottima partita, è stato bravo». Domenica si va in Polonia: senza una vittoria la serie A della Nations League tramonta. «Vincere? Vedremo - commenta Mancio - Ora abbiamo 4 giorni per riposare e preparare la partita». E sognare un bomber che riporti l'azzurro in questo grigiore.riproduzione riservata ®