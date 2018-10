Romolo Buffoni ROMA - Il Cristiano giusto, stavolta, si chiama Biraghi e non

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Il Cristiano giusto, stavolta, si chiama Biraghi e non Ronaldo. Il terzino della Fiorentina allungando il piedone in pieno recupero ha cancellato una delle più grandi bugie che il calcio stava per mandare in stampa sugli Almanacchi: lo 0-0 con la Polonia.A Chorzow, ieri, l'Italia ha dominato la partita come non faceva non si sa nemmeno da quanto tempo. Forse nemmeno nei Mondiali vinti nel 2006 si era visto un monologo tale. Squadra corta, aggressiva, in perenne controllo di pallone e degli avversari. Barella, Jorginho e Verratti, in rigoroso ordine di splendore, hanno comandato le operazioni aprendo la manovra sulle fasce, dialogando corto e stretto col tridente e recuperando palla in maniera fulminea tanto che Milik e Lewandowski nel primo tempo non l'hanno praticamente mai vista.Ma la bugia si stava consumando perché traverse (due), parate di Szczesny e imprecisione sotto porta stavano inchiodando il risultato sullo 0-0. È tornato il rimpianto di non avere in campo un centravanti, un bomber capace di buttarla dentro e far rendere in punti sonanti tanto ben di dio. Per ultimo, ma non ultimo, c'era da evitare la retrocessione nella serie B della Nations League (dove scende la Polonia). Non sarebbe stato un dramma, d'accordo, ma certamente avrebbe rappresentato l'ennesima umiliazione per il nostro pallone sgonfio.All'ultimo assalto ci ha pensato Biraghi a metterla dentro. Primo gol in azzurro per il 26enne di Cernusco sul Naviglio che lo dedica a Astori, il capitano della Viola scomparso lo scorso marzo. L'assist è di Lasagna, entrato a sorpresa al posto di Immobile. Non l'ha presa bene l'attaccante laziale ed è l'unica nota stonata della serata.«Sarebbe stato ingiusto se fosse finita 0-0», dice Mancini al fischio finale. Mantiene l'aplomb il ct, ma si vede che gongola per una squadra ritrovata. «Avessimo vinto 3 o 4 a zero nessuno avrebbe potuto dire niente - gioisce Florenzi - Sembrava avessimo una nube nera sopra la testa. Abbiamo fatto una grande partita creando non so quante palle gol. Mancini ci aveva detto di non ascoltare le critiche e di divertirci ridando la gioia di tifare agli italiani. Cosa diremo al presidente Mattarella domani (oggi per i 120 anni della Figc, ndr)? Che siamo orgogliosi di indossare l'azzurro». L'Italia s'è desta. Il 17 novembre col Portogallo a Milano c'è anche il rischio di vincere il girone.riproduzione riservata ®