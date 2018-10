Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - «Dimmi tutto, cocco»: quarant'anni dopo lo sguardo di Sandy è ancora sexy e capace di mettere al tappeto Danny. È la magia del cinema, che ha reso immortali i personaggi di Grease, film-musical uscito in Italia a fine settembre del 1978. John Travolta e Olivia Newton-John, alias Danny Zuko e Sandy Olsson, in quella pellicola diretta da Randal Kleiser (papà di altri due cult quali Laguna Blu e Zanna Bianca) hanno incarnato la storia d'amore ideale che ha ispirato un'intera generazione.Copione ambientato nell'America degli anni 50 che rifiorisce dopo la Seconda guerra mondiale: lei, ragazza di provincia proveniente dall'Australia, lui bulletto tutto giubbotto di pelle e brillantina (grease, appunto). Un personaggio cucito addosso a Henry Winkler, ma rifiutato dal Fonzie di Happy Days timoroso di restare per sempre imprigionato negli anni 50. Inutile dire quanto se ne sia pentito.Così la scelta cadde su Travolta, fresco Tony Manero de La febbre del sabato sera e già idolo delle ragazzine. A quanto pare fu proprio l'attore italo-americano, all'epoca 23enne, a chiedere fortemente l'ingaggio della Newton-John per il ruolo di Sandy. Destino e produttori fecero un gran bel lavoro se è vero com'è vero che Grease ha impomatato tutto l'occidente, diffondendo un codice di corteggiamento uomo-donna che ha informato almeno due generazioni. Danny, sdolcinato e premuroso nel conquistare Sandy durante le vacanze nelle indimenticabili Summer nights, che diventa cafone e volgare quando, tornato in città, racconta la sua conquista agli amici. Non come Sandy, che di quella cotta riporta alle amichette le atmosfere romantiche e irripetibili vissute con quel ragazzo così angelico. Il destino (che prima dei social faceva nettamente più fatica a imporsi) ci mette lo zampino e fa rincontrare i due; i ruoli però si ribaltano: Danny vorrebbe diventare il bravo ragazzo immaginato da Sandy che invece, fomentata dalle amiche già lanciate verso un'emancipazione femminile ancora di là da venire, tira fuori unghie e sex-appeal per cantargli in faccia You're the one that I want.Poi la scuola finisce, arriva il diploma e l'allegra combriccola (Betty Rizzo, Kenickie, Frenchy, Doody e compagnia cantante) promette We go together, ovvero di non lasciarsi più. Un sogno che dura, ormai, da 40 anni nel segno e sulle note di Grease.