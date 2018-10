Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniGioie e sofferenza. L'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma è simile a un giro sulle montagne russe. La crisi che il tecnico sembra aver brillantemente superato è forse la più dura attraversata, ma non l'unica in questo 2018. Già a cavallo tra dicembre 2017 e gennaio scorso, la panchina di Di Francesco traballò spaventosamente. Colpa di una squadra che, dopo il picco della strepitosa vittoria nel girone di Champions davanti a Chelsea e Atletico Madrid, si piantò di colpo uscendo dalla coppa Italia (1-2 in casa col Torino) e racimolando appena 7 punti in 8 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte di cui 2 in casa con Atalanta e Samp). Sembrava finita, poi 6 vittorie su 7 partite e l'accesso ai quarti di finale di Champions (eliminato lo Shakhtar) spianarono la strada verso un finale di stagione positivo, reso memorabile dal successo sul Barcellona con relativa semifinale di Champions. Traguardo che in Europa pone DiFra sotto solo a un certo Nils Liedhlom, che nell'84 riuscì centrare la finale di Coppa Campioni.