Romeo e Giulietta

TEATRO GHIONE

Di William Shakespeare con la regia Selene Gandini: «Ci addentreremo in un'immaginaria gabbia che costringe i personaggi a vivere e sopravvivere; una prigione per uccelli di diversa specie, che si guardano, si cercano, si combattono, si amano e si uccidono». Agostina Magnosi è Giulietta, Federico Occhipinti è Romeo.

Via delle Fornaci 37,

da oggi a domenica,

23 euro, 066372294

Hotel Supramonte

TEATRO CIAK

A vent'anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, la band riconosciuta dalla fondazione De Andrè, in una serata speciale dedicata a Faber. Con Luca Cionco, Edoardo Fabbretti, Glauco Fantini, Antonello Pacioni, Serena Di Meo, Massimiliano Pioppi, Alessandro Famiani, Simone Temporali.

Via Cassia 692, oggi alle 21, 25 euro, 0633249268

