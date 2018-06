Romanticismo in 50 sfumature

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiI romanzi rosa stanno vivendo una nuova rinascita, alla luce del sole e con nuove etichette (romance, young adult, new adult, fate voi). Nella versione meno soft, anzi erotica, la più recente consacrazione è arrivata con la saga di 50 sfumature di grigio, e dal 2014 è nato il RARE Romance Author & Reader Events, evento internazionale itinerante che farà tappa per la prima volta in Italia, a Roma, sabato, con oltre 75 autrici (di cui otto italiane) per incontrare i fan, firmare i libri e scambiare due chiacchiere. I biglietti (35 euro o 60 con ingresso priority), disponibili su Eventbrite e sulla pagina Facebook, permettono di trascorrere una giornata intera con le autrici (più il party di pre-registrazione il 22) allo Sheraton hotel di viale del Pattinaggio. I partecipanti sono in arrivo da un capo all'altro del globo.Il fenomeno più intrigante tra le ospiti dell'evento? Erin Watt, pseudonimo di due amiche e autrici bestseller Elle Kennedy e Jen Frederick: tornate ora con due romanzi, Real Love e Rebel Love (Sperling&Kupfer), dopo il successo della serie The Royals con cui hanno esordito insieme.La punta di diamante resta la statunitense più premiata del settore, Susan Elizabeth Philips, che presenta il Amore e fantasia (Leggereditore), in uscita il 27 giugno come riedizione di Fancy Pants, capostipite della saga Wynette, Texas: «Ho il pallino dello sport - parole sue - e ho coniugato questa passione con la scrittura di storie d'amore». Non è l'unica a mescolare competenze e romanzi: Kelley Armstrong con la saga Bitten (Fazi) infarcisce i batticuori con il fantasy, Penny Reid, da ex ricercatrice biomedica, li infarcisce di nozioni (Always Publishing), e Kendra Elliott li inserisce in una cornice gialla (si chiamano romantic suspence, editi da Amazon Crossing).Da tenere d'occhio alcune altre imperdibili uscite: Abbi Glines con Quando tutto cambia (il 10 luglio per Mondadori), la spagnola Meghan Maxwell con Paradiso cercasi (Tre60) e Passa la notte con me (Newton Compton) e Monica James e il suo Come una farfalla (Corbaccio).Dalla libreria al cinema il passo è breve, come ha dimostrato Anna Todd e il suo fenomeno After (Sperling & Kupfer), nato come fan fiction sulla piattaforma per scrittori in erba Wattpadd e a San Valentino 2019 in sala. L'autrice stavolta non sarà al RARE, ma rappresenta il sogno delle sue colleghe ossia vedere le loro lovestory raccontate su grande schermo. E sbancare il boxoffice.riproduzione riservata ®