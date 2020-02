Roman Classic Jazz Festival Winter

COTTON CLUB

Festival dedicato al jazz tradizionale a cura di Lino Patruno (foto): 4 giorni dal Dixieland allo Swing con doppio concerto, alle 21.30 e l'altro, smocking free, alle 24. Si comincia oggi con Dixie flyer passengers, poi Michael Supnick&Sweetwater jazz band (domani); quindi la Big Band di Emanuele Urso (venerdì) e il gran finale con il Lino Patruno jazz show (sabato).

Via Bellinzona 2, info e prenot.: 3490709468

Sax side stories

MUSEO DEL SAXOFONO

Terzo appuntamento dell'evento musicale Sax Side Stories con il virtuosismo eccelso del grande saxofonista spagnolo Javier Linares in duo con il pianista Pedro Gavilan, seguiti dalla ricchissima varietà di impasti timbrici dell'Ensemble Hot To Sax, un'orchestra di dodici saxofoni diretti da Andrea Durante. E sarà possibile visitare la mostra Fellini un visionario sul set.

Via dei Molini snc (ang. via Reggiani) Maccarese, Fiumicino, venerdì dalle 19,30, bigl. 8 euro

