Roma-Viterbo, treni soppressi: rivolta dei pendolari

Treni soppressi per i pendolari, d'ora in poi Roma sarà più distante per chi arriva dall'area Nord: a rischio la tratta extraurbana della Ferrovia Roma Nord . I treni sono vecchi e per le nuove norme sulla sicurezza devono essere fermati.

Ma i passeggeri sono già sul piede di guerra: si tratta di migliaia di persone che ogni giorno arrivano a Roma in treno per lavorare o studiare e, nell'arco della giornata, rientrano a casa facendo lo stesso viaggio ma nel senso inverso. Pendolari che nella stragrande maggioranza dei casi sono abbonati ad Atac e che ora, a causa dei treni obsoleti, rischiano di doversi muovere con mezzi privati per viaggi lunghi, due volte al giorno. Il motivo? Dal 1 luglio sono entrate in vigore le restrizione previste dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, che subentra all'Ustif nel monitoraggio della sicurezza, in base alle quali devono essere soppressi 22 treni e 10 devono essere sostituiti da bus navette. Sulla tratta urbana inoltre non saranno effettuati i treni da Flaminio ore 9.38 e da Montebello ore 13.10 e 22.18.

Inevitabili le proteste di chi si ritrova senza trasporti. Il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord si è rivolto infatti alla Regione Lazio, al Comune di Roma, ad Atac e Cotral: «Non possiamo ammettere un lassismo del genere e un trattamento di questo tipo per chi viaggia su quei treni bestiame, soprattutto in questo periodo, e paga un biglietto o abbonamento. Chi prende bei soldi per far girare la baracca e non fa il suo dovere deve assumersi le giuste responsabilità, senza indugi. Fate partire entro breve i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura, usate il tempo che avete adesso, non lo sprecate altrimenti a settembre, con l'inizio delle scuole si spalancheranno sarà l'inferno».(G. Par.)

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

