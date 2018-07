Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ventiquattro anni dopo la delusione più dolorosa in nazionale, nel vero senso della parola, per Luis Enrique è arrivata la gioia forse più bella. Il 9 lulgio del 1994, ai Mondiali americani, l'hombre vertical prese una gimotata tremenda da Tassotti che gli costò la frattura del setto nasale. E la partita per la sua Spagna non andò meglio: 2-1 per gli azzurri ed eliminazione.Ieri l'ex allenatore della Roma e del Barcellona ha invece avuto la soddisfazione di essere ufficialmente nominato ct delle Furie Rosse al posto di Hierro, congedato dopo il mese trascorso sulla panchina spagnola per sostituire Lopetegui, esonerato alla vigilia di Russia 2018 causa ingaggio da parte del Real Madrid.L'ex centrocampista avrà il compito di rifondare una squadra uscita con le ossa rotta dal Mondiale russo. La Federcalcio spagnola ha approvato all'unanimità l'ingaggio di Luis Enrique per i prossimi 2 anni. «È il tecnico giusto che cercavamo per guidare la nazionale», ha detto il presidente federale Rubiales che ha spiegato l'identikit del nuovo ct, «una persona di carattere, un leader incontestabile e che si imponga nello spogliatoio». Un profilo che si sposa alla perfezione con il 48enne tecnico asturiano, un gran passato da giocatore (5 anni al Real, 8 al Barca e 62 presenze con la Spagna), ma un ancor più roseo presente da allenatore che gli ha regalato onori e ricchezze sulla panchina del Barcellona con cui ha fatto triplete nel 2015. E dire che la prima Roma americana ci aveva scommesso nell'estate 2011, puntando su questo sconosciuto tecnico che aveva come unica esperienza i ragazzi della cantera catalana. (M.Sub.)