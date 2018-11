Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Undici, 9 e 8. Sono i tre numeri che contraddistinguono Simulation Theory, il nuovo album dei Muse. Gli undici brani che lo compongono sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori rinomati tra i quali Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. L'uscita dell'ottava fatica avverrà il 9 novembre: ogni canzone sarà accompagnata da un video. Non solo. Giovedì 13 dicembre i Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018 in onda alle 21.15 su Sky Uno in diretta dal Mediolanum Forum di Assago e torneranno in Italia l'estate del 2019 a Milano e Roma.La voce immediatamente riconoscibile di Matt Bellamy, chitarre roventi e la sezione ritmica di Chris Wolstenholme e Dominic Howard sono diventati i marchi di fabbrica di un sound capace di riempire gli stadi e di vendere finora 20 milioni di copie.