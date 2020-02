ROMA Una festa in grande stile per i suoi 30 anni. Ciro Immobile ha dato appuntamento ai compagni di squadra questa sera a Palazzo Brancaccio, tema del party sarà Grande Gatsby. Per l'occasione l'attaccante della Lazio si è fatto fare uno smoking su misura, in questi giorni i compagni sono andati a caccia del vestito ideale per rendere questa serata unica. Ciro intanto si è concesso ai tifosi rispondendo alle domande sulle stories di Instagram. «I miei compagni sono fantastici» ha raccontato l'attaccante che poi scherza sul suo feeling con Luis Alberto: «Mi conosce quasi come mia moglie Jessica». C'è spazio anche per parlare di Correa e Caicedo «due amici e due giocatori incredibili» e di Leiva Campione in campo e fuori. Così sui calci di rigore: «Non è facile tirarli ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio».

Ieri infine lezione speciale all'Università Cattolica di Valencia al Foro Italico per la prima edizione del master di specializzazione in calcio: in cattedra il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris ed il responsabile dei preparatori, il Prof. Fabio Ripert, che hanno tenuto due interessanti seminari sul tema della organizzazione settimanale dell'allenamento e la preparazione alla gara di una prima squadra. (E.Sar.)

