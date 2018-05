Roma, un weekend sold out

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUn week-end iniziato con la chiusura degli eventi dedicati alla Mille Miglia, proseguito con la Marcia per la Vita, la Race for the Cure, la Notte dei Musei, lo spareggio Champions tra Lazio e Inter e, soprattutto, le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Una vera e propria invasione di turisti nella Capitale, confermata anche da Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. Il risultato? Roma sold out. Impossibile o quasi trovare una camera d'albergo libera.In città, l'incremento di visitatori provenienti da altri luoghi d'Italia o dall'estero ha visto un vero e proprio boom: rispetto alle settimane precedenti, l'afflusso di turisti è aumentato di almeno il 25%. D'altronde, con una città piena di arte e storia, arricchita dalla presenza di tanti eventi di grande richiamo, questo week-end non poteva che riservare soddisfazioni agli operatori turistici e alberghieri. Basti pensare ai numeri da record fatti registrare non solo dagli Internazionali di tennis, ma anche da altri eventi come la Race for the Cure (almeno 70mila partecipanti) e la Notte dei Musei (oltre 60mila visitatori, dei quali circa seimila solo ai Musei Capitolini).Giuseppe Roscioli, presidente della sezione locale di Federalberghi, ha commentato: «C'è sicuramente stato un incremento dei visitatori, dovuto soprattutto agli Internazionali di tennis, che richiamano migliaia di visitatori non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. I tornei al Foro Italico sono stati senza dubbio il vero traino, mentre gli altri eventi hanno contribuito al grande afflusso di turisti, ma in misura minore». Una notizia senz'altro positiva per la Capitale e per chi vive e lavora di turismo. Il trend, in vista dell'estate, sembra destinato ad aumentare in maniera costante. Roscioli, infatti, ha spiegato: «Questo 2018 sta andando molto bene, già a gennaio avevamo registrato un aumento degli accessi nelle strutture del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La primavera ha aiutato molto a far aumentare le visite: il mese di marzo va considerato media stagione, mentre quello di aprile, per numero di turisti, rientra già nell'alta stagione, grazie ad un altro evento di respiro internazionale come il Gran Premio di Formula E, all'Eur. Il mese di maggio, anche se non ancora finito, ci fornirà dei dati ancora migliori».riproduzione riservata ®