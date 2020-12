ROMA - Un re del calcio come regalo di Natale per gli appassionati di sport. Sky Sport lancia una trilogia di docufilm curata da Federico Buffa e dedicata a Edson Arantes do Nascimiento, per tutti Pelè; si inizia stasera alle 23 su Sky Sport Uno, si continua il 22 dicembre alle 22,45 e poi il 2 gennaio alle 23, sempre su Sky Sport Uno. «Pelè ha inventato con Maradona il calcio moderno e ci ha lanciato nel futuro», l'incipit di Buffa per presentare la speciale trilogia dedicata a Pelè. Obiettivo: ribadire come il calcio sia vita sociale di tutti noi e non evento marginale.

Josè Altafini è stato il consulente più vicino a Buffa in questi docufilm, il fuoriclasse che ha giocato in Nazionale con O Rey e che meglio di tutti ha saputo tratteggiarne il personaggio. La novità di #SkyBuffaRacconta, legata ai problemi della pandemia, è lo studio all'interno del teatro Gerolamo di Milano. Altro punto di forza, la colonna sonora, costruita su brani cult di bossa nova e samba, che scandiscono il ritmo della vita di O Rey Pelè. (M. Lob.)



