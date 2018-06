Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un gol in extremis, segnato in zona Cesarini quando la partita sembrava ormai chiusa. La storia dei diritti tv della serie A per il triennio 2018/2021 sembra infinita. Ieri sera, infatti, gli spagnoli di Mediapro sono riusciti a rispettare l'ultimatum lanciato una settimana fa dalla Lega di Serie A presentando le garanzie patrimoniali per 1,6 miliardi. «Queste garanzie - ha annunciato Mediapro in una nota - sono formate dalla garanzia di Imagina (i soci attuali) e da una garanzia dei soci di Orient Hontai certificata da Kpmg per un totale di 1,6 mld. Mediapro, a seguito dell'accettazione formale delle garanzie da parte dell'assemblea già convocata domattina (stamattina, ndr), riprenderà il processo di vendita dei diritti tenendo conto del pronunciamento del Tribunale di Milano».«Queste garanzie sono state presentate in una riunione avvenuta oggi pomeriggio (ieri, ndr) alla presenza del presidente della Lega, dei consulenti legali e ai rappresentanti del board della Lega», aggiunge la nota. Lunedì 28 maggio l'assemblea dei 20 club di A aveva deliberato all'unanimità la risoluzione, efficace trascorsi 7 giorni, del contratto con Mediapro, inadempiente per non aver presentato la fideiussione o garanzie patrimoniali a copertura di 1,2 miliardi di euro. Era dunque fissato per ieri il termine ultimo per Mediapro per adempiere all'obbligo. La Lega di A, però, con una nota di è detta scettica: «Da una prima analisi le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando». Oggi alle 8.30 è convocata l'assemblea delle società, mentre giovedì è prevista l'udienza sul reclamo che Mediapro ha avanzato contro la decisione con cui il Tribunale di Milano il 9 maggio, accogliendo l'istanza di Sky, ha di fatto bocciato il bando formulato dalla società spagnola.(M.Sub.)