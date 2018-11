Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Un film italiano in concorso l'esordio alla regia di Valerio Mastandrea con Ride, in uscita il 29 novembre e tanti altri titoli nazionali sparsi nelle varie sezioni, soprattutto in Festa Mobile. La 36/a edizione del Torino Film festival, in programma dal 23 novembre al 1° dicembre prossimi, quest'anno parla molto italiano e, come sempre per questa manifestazione militante e impegnata, parla molto di politica. Lo fa col film di apertura The Front Runner Il vizio del potere di Jason Reitman, sul ritiro dalla corsa per le presidenziali americane di Gary Hart (Hugh Jackman) per via di uno scandalo sessuale, e col film di chiusura firmato da Nanni Moretti (foto) Santiago, Italia, documentario che rievoca il golpe che, l'11 settembre 1973, mise fine al governo di Salvador Allende. Tra i tantissimi film in cartellone «un panorama eterogeneo sia tematicamente che stilisticamente dice la direttrice artistica Emanuela Martini in cui trovano spazio parecchi film da festival ma anche noir e commedie» saranno sicuramente da tenere d'occhio High Life, opera di fantascienza di Claire Denis con Robert Pattinson e Juliette Binoche e Juliet Naked con Ethan Hawke, tratto da Nick Hornby. (M. Gre.)