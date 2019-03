ROMA - Un concerto asciutto, prevalentemente acustico. Incentrato su scalette mobili, che muteranno ogni sera, pescando da una rosa di 64 brani e alternando pezzi meno noti ai «classiconi». Off the record, lo show di De Gregori al Teatro Garbatella, è un esperimento incisivo, che mostra un Principe in piena forma. Ai suoi piedi mercoledì, alle prove finali, un parterre di vip, con, tra gli altri, Luca di Montezemolo, Paolo Mieli, Giampiero Mughini e Pierluigi Battista (apparso commosso sulle note del Cuoco di Salò).

Davanti a un vivace fondale a righe colorate dipinto dall'artista Paolo Bini («uno schiaffo cromatico che mi piaceva, modernissimo e pop»), De Gregori canta, imbracciando la chitarra e sfoderando anche l'armonica, accompagnato dal capobanda Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), da Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Dopo queste 20 date, De Gregori ripartirà live da Roma (11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla) con il suo inedito tour Greatest Hits Live, accompagnato da un'Orchestra di oltre 40 elementi, più la sua band. Un tour che si chiuderà il 20 settembre all'Arena di Verona dopo varie date in tutta Italia. (C. Fab.)

