ROMA - Tutto pronto negli studi Fabrizio Frizzi di Roma che da oggi, ogni venerdì su Rai1 alle 21.25, ospiteranno una nuova edizione de La Corrida, il varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, personaggi non famosi, spesso veri e propri talenti inaspettati. Padrone di casa, per il terzo anno, Carlo Conti, che sarà affiancato dalla valletta ufficiale Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Insieme a loro, per la prima volta, una inusuale Giuria di esperti (tutti concorrenti delle precedenti edizioni del programma) commenterà alla sua maniera quanto vedrà sul palcoscenico. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio. La Corrida si mantiene fedele all'originale, con tutti gli elementi tradizionali: l'orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco, il pubblico che con pentole, fischietti, campanacci o applausi dimostrerà di avere apprezzato o meno le varie esibizioni in gara.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

