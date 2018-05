Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Tutto è pronto per l'edizione 2018 Di Padre in Figlio in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. «Aiutati dall'affetto dei tifosi anche quest'anno regaleremo tanta lazialità» spiega uno degli organizzatori, Pino Wilson,che non può svelare nulla di una serata che si preannuncia ricca di sorprese e che sarà divisa in quattro parti: una di spettacolo con momenti di lazialità, un'altra dedicata all'aquila simbolo della Lazio, una terza che vedrà di fronte i giocatori del West Ham United Legends contro ex giocatori della Lazio con l'ultima dedicata alla squadra attuale che chiuderà di fatto un'annata molto importante per i biancocelesti. Conduttori d'eccezione Pino Insegno e Manila Nazzaro, direttore artistico Fabio Argentini; hanno partecipato all'organizzazione la S.S Lazio, la Curva Nord, pronta a festeggiare il trentennale degli Irriducibili, l'ASD '73-'74, la Media Sport Event e RadioSei che seguirà l'evento in diretta. (E.Sar.)