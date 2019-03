ROMA Tra le cartoline di questo derby c'è anche l'abbraccio di Simone Inzaghi con il figlio Lorenzo a fine partita sul prato dello stadio Olimpico. Rilassato e sorridente il tecnico biancoceleste si è preso la sua rivincita. Nell'ultimo periodo messo in discussione per qualche deludente risultato ha risposto sul campo con una vittoria che di fatti rilancia la Lazio nella corsa per un posto in Champions e rafforza la sua posizione. Ha percepito la tensione, sapeva che si sarebbe giocato tutto e alla fine ha vinto la sua sfida personale.

Il rapporto con Lotito è sempre stato come quello di un padre con un figlio, il suo contratto scade nel 2020 ma gli ultimi deludenti risultati rischiavano di mettere tutto in discussione.

D'altronde il presidente biancoceleste in estate senza troppi girir di parole ha posto come obiettivo l'ingresso in Champions.

Il punto si farà comunque al termine della stagione per adesso il tecnico della Lazio punta al quarto posto ma anche e soprattutto alla finale di Coppa Italia, decisiva sarà in tal senso la sfida contro il Milan in programma a fine aprile: si partirà dal bugiardo 0-0 maturato all'Olimpico. Impresa difficile ma non impossibile.

(E.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA