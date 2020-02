ROMA-TORINO 0-2

Primo partita del 2020 e primo inaspettato ko. Zero pericoli verso la porta di Sirigu e la doppietta di Belotti che condanna Fonseca.

ROMA-JUVENTUS 1-2

Nei primi 10 minuti i bianconeri sono già avanti di due gol a causa degli errori difensivi della Roma. Flebile reazione nella ripresa, ma la differenza in campo resta tanta.

GENOA-ROMA 1-3

Contro la penultima in classifica la Roma trema, ma riesce alla fine a trovare i tre punti grazie a un autogol e a una papera di Perin.

JUVENTUS-ROMA 3-1

Altra figuraccia allo Stadium. Cristiano Ronaldo elimina i giallorossi dalla Coppa Italia con una facilità disarmante, che non concede scuse.

ROMA-LAZIO 1-1

Una reazione d'orgoglio della squadra di Fonseca che meriterebbe di vincere il derby. Ma davanti troppi errori.

SASSUOLO-ROMA 4-2

La Roma è rasa al Sassuolo. I neroverdi umiliano Dzeko e compagni in un primo tempo grottesco.

