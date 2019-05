ROMA - Tocca a lui, alla Pulce. Stasera a Liveroppol Leo Messi ha l'occasione della vita: volare in finale di Champions con il suo Barça e superare di nuovo il suo rivale di sempre Ronaldo nel duello dei gol di club. Con una rete saranno pari, 601-601, con una doppietta sorpasso.

E va anche detto che il numero dieci argentino ha più occasioni di andare in gol a fine stagione. Due partite in Liga (contro le tre di CR7) ma la Champions ancora aperta, con la semifinale di stasera e, la probabile finale del primo giugno.

Insomma, c'è da divertirsi, anche perché con Messi vicino alla Champions, anche il Pallone d'oro di fine 2019 potrebbe pendere clamorosamente verso la Pulce argentina. Non sarà vincente con la Nazionale, ma in Liga è un Fenomeno che fa rabbrividire qualunque altro giocatore che abbia disputato il campionato iberico. Un dato su tutti: i 600 gol ufficiali di Messi in Spagna sono un numero eccezionale. Al secondo posto dei marcatori di tutti i tempi c'è, pensate, Rodriguez con 232 reti, con quasi 400 segnature di distacco, Una enormità nel calcio.

Se Messi sarà capace di vincere la Champions, dopo aver conquistato la Liga, sarà suo anche il Pallone d'oro e il bilancio tra i due tornerà a pendere verso Leo, che è anche più giovane: 31 anni contro i 34 di CR7. Ha vinto 5 Palloni d'oro come Ronaldo. A fine 2019 la resa dei conti. (M.Lob.)

