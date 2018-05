Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Tifoso della Lazio ma soprattutto grande collezionista. Raffaele Galli ha deciso di mostrare oltre 40 anni di passione biancoceleste: «Ma chiamatemi ricordista - spiega - perché ogni cimelio è legato ad un evento che mi riporta indietro nel tempo. Nasco tifoso il 28 ottobre del 1979 in quel tragico derby in cui perse la vita Vincenzo Paparelli».C'è qualcosa in cui Galli tieni in maniera particolare? «Ho tanti pezzi da novanta, come la medaglia della Coppa delle Coppe vinta nel 1998, ma sono legatissimo alle maglie di Vincenzo D'Amico e di Giuliano Fiorini».Hai allestito un vero proprio museo a casa: «Ho fatto un inventario, un sito (www.eaglesgallerylazio.it) e alla fine ho allestito un museo a casa che, dopo varie vicissitudini, ho dovuto chiudere».Lo riaprirai? «Sarebbe bello farlo nel nuovo negozio ufficiale che nascerà in centro, perché vivendo la passione del calcio viene più voglia di portarsi via un ricordo». (E.Sar.)