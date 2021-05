Roma sprofonda ancora: voragine in via Gregorio XI

Lorena Loiacono

L'asfalto frana, si apre una voragine in strada e il camion ci finisce dentro. Così a Roma, in un attimo, va in tilt un intero quartiere: è accaduto ieri mattina, a Boccea, in via Gregorio XI, dove un auto articolato, fermo di lato, improvvisamente si è accasciato su un fianco. La caduta è stata frenata dalla presenza di un'auto parcheggiata alla sua sinistra che, praticamente, gli ha fatto da spalla. Per risolvere la situazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e la chiusura al traffico di via Gregorio XI, all'altezza del civico 9, nel tratto compreso tra via Boccea e via Novelli in entrambe le direzioni.

A quel punto si sono rese necessarie anche le modifiche alla circolazione del traffico: la linea di bus 546 infatti è stata deviata da via Boccea a via Val Cannuta e in pochi minuti il traffico è andato in tilt in tutta la zona. Per organizzare le modifiche alla viabilità e limitare i disagi per i cittadini che dovevano muoversi, sono intervenuti i vigili urbani del XIII gruppo, l'Aurelio. Intanto, nel caos tutto intorno, i pompieri erano al lavoro sul posto per sistemare il camion: con una gru hanno sollevato l'autocarro, per tirarlo fuori da quella sorta di sabbie mobili.

Una scena da film, peccato solo che non sia un inedito: a Roma di voragini ce ne sono state tante, troppe. Appena tre settimane fa, è andato in scena infatti lo stesso copione lungo via dei Colli Portuensi, dove un'autocisterna è sprofondata in una voragine portandosi dietro un'altra auto. In quel caso venne chiusa la strada un direzione litorale, dalla Circonvallazione Gianicolense in poi. E anche per il quartiere Monteverde fu il delirio. Qualche giorno prima crollò via Gregorio VII, a febbraio fu la volta di via Platina, vicino al parco della Caffarella, e a via di Acqua Bullicante, pochi giorni prima era toccato, sempre lì in zona, a via Casilina all'altezza di Torpignattara, nella zona della Certosa. A via Battistini la voragine si aprì, a settembre scorso, dopo un temporale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 05:01

