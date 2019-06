Roma SpringCon Mettersi in gioco

Federica Piccini

Dal Mondo del piccolo popolo ai pirati e agli zombie. La ludoteca di Villa Borghese apre le sue porte alla seconda edizione di Roma SpringCon!, la manifestazione dedicata al gioco di ruolo e da tavolo organizzata da La Tavola Rotonda associazione di promozione sociale. Grandi e piccini avranno a disposizione oltre venti tavoli dove sarà possibile sfidarsi senza sosta, e in modo del tutto gratuito, mentre Narratori e Dimostratori esperti saranno a disposizione dei partecipanti. Due i giochi dedicati a Roma, tra quelli presentati, Lex Arcana di Quality Games e Primi Re di Epic Party Games. Per cimentarsi non c'è che l'imbarazzo della scelta, da Household a quelli di science fiction, come Coriolis, oltre a quelli legati alla letteratura come Conan il Barbaro e Vampiri la Masquerade. Si potranno provare anche due novità, come Wingspan e Root. Per i più piccoli, oltre a Pirati e Piccolo Popolo e il più classico Dungeons&Dragons verrà ospitato l'evento Kids&Dragons, uno spin off progettato e pensato da un gruppo di ragazzi italiani per contrastare i fenomeni di bullismo ed emarginazione. L'evento ha anche uno scopo benefico, partecipa infatti a All you can play for Charity, iniziativa nata per sostenere la Lega Tumori Lilt e far crescere il centro di pediatria oncologica.

riproduzione riservata ®

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA