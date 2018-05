Roma spinge Tortu Tilli: sarà la sua notte

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Una notte di stelle, dove finalmente anche l'Italia potrà fare la sua parte. Il Golden Gala dell'Olimpico, uno dei meeting Diamond più attesi e più importanti del mondo, si presenta con un 100 metri ricco di pathos. Le frecce americane Christian Coleman (982, argento mondiale) e Ronnie Baker (978 quest'anno) sono l'attrazione, ma gli italiani Filippo Tortu e Marcel Jakobs sono le piacevoli novità, dopo gli ultimi exploit di livello mondiale. Uno dei 100 più belli e attesi delle ultime edizioni, escluse quelle con in gara il mito Bolt, naturalmente. Curioso ma ottimista Stefano Tilli, due volte campione europeo indoor e ultimo sprinter di valore internazionale dell'Italia, prima di iniziare la carriera da commentatore tv. «Per Tortu e Jacobs è il momento della verità. Il Golden Gala non è il meeting di Savona e sarà importante che i due ragazzi confermino i tempi fatti vedere la scorsa settimana».Tortu in particolare con 1003 è a solo due centesimi dal leggendario record italiano di Pietro Mennea (1001 nel 1979) e il Golden Gala dell'Olimpico potrebbe essere davvero un'occasione unica.«Filippo è abile e sbaglia pochissimo. Se sarà perfetto anche a Roma, con la spinta di gareggiare contro fuoriclasse e contro il suo rivale Jacobs, può davvero centrare il tempo della vita». Poi svela un sogno: «Il papà di Filippo, Salvino, era sprinter ai miei tempi e ci conosciamo bene. Lui crede nell'exploit del figlio al Golden Gala, ne è convinto. Io sarei felice anche se si riconfermasse. Piuttosto, aspettatevi in futuro un grande Tortu nei 200 metri; c'è meno competizione perché è una gara più difficile dei 100 e perché Filippo è portato per la resistenza. Vedrete, vi stupirà», come ha confermato anche un altro sprint azzurro sul podio europeo, Mario Longo, convinto che nei 200 Tortu potrà fare meraviglie. Ieri alla presentazione ufficiale l'azzurrino, 19 anni, ha volato basso: «Mi basterebbe migliorare il personale anche solo di un centesimo», ma è chiaro che punta al colpo grosso.Nei 100 l'Italia sarà finalmente protagonista dopo anni, ma ci sono altre stelline azzurre che sperano di emergere: nell'altro femminile Trost e Vallortigara, nei 1500 Crippa, nei 200 femminili Siragusa, negli 800 Benedetti. La notte dell'atletica all'Olimpico regala sempre emozioni. Anche all'Italia.riproduzione riservata ®