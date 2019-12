ROMA - «Spero che il mio film comunichi la sensazione che la situazione è diventata intollerabile: questo sistema di lavoro premia il più veloce, il più economico e il più affidabile, ma il prezzo di tutto ciò è che la classe operaia viene sfruttata oltre ogni limite, mentre il capo di Amazon è la persona più ricca del mondo». Lo dice forte e chiaro Ken Loach, come è da sempre abituato a fare anche attraverso il suo cinema: il lavoro sta diventando sempre più spesso schiavitù.

Dopo la Palma d'Oro per Io, Daniel Blake, storia di un uomo costretto a non lavorare per un infarto che viene schiacciato da una burocrazia spietata, ora Loach racconta in Sorry We Missed You, al cinema dal 2 gennaio, la storia di un padre di famiglia stritolato dalla disumanità del sistema delle consegne a domicilio. Il suo Ricky (Kris Hitchen) cerca di fare un piccolo salto di autonomia ed economia investendo in un furgone che gli permetterà di fare il corriere freelance. Scoprirà troppo tardi che l'ingranaggio in cui è costretto a inserirsi non lascia scampo, tra controlli tecnologici spaventosi e ritmi impossibili.

A chi gli chiede per chi avrebbero votato i suoi personaggi alle recenti elezioni in Regno Unito, Loach risponde: «In tanti hanno votato Johnson, ma mi piace pensare che Ricky e sua moglie sarebbero stati abbastanza intelligenti e sensibili da votare per il partito Laburista, anche se il leader della sinistra Corbyn è stato danneggiato da una propaganda feroce».

Inevitabile parlare anche di Europa e di Brexit: «L'Unione Europea vive un paradosso - sottolinea il regista - A sinistra vogliamo essere solidali con i lavoratori degli altri paesi europei, ma non possiamo farlo in un'unione economica basata sul libero mercato, un sistema che produce la crudeltà mostrata nel mio film. Io dico sì all'Unione Europea, ma non a questa». (M. Gre.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA