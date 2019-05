ROMA SOTT'ACQUA

Ida Di Grazia

Maledetta primavera. Un violento nubifragio si è abbattuto domenica sulla capitale causando notevoli disagi. Era previsto - la Protezione civile aveva lanciato un allerta gialla - c'è stato, ma ogni volta i problemi aumentano: allagamenti, strade e metro chiuse e la città è in ginocchio. I problemi sono iniziati fin dal mattino, inagibili diverse strade mentre dopo due ore e mezzo è stato riaperto il sottopasso di via Appia Nuova all'altezza dell'aeroporto di Ciampino. Per tutta la giornata sono stati richiesti diversi interventi sia da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che dei vigili del fuoco.

Le strade maggiormente interessate sono state via Ardeatina, all'altezza del Divino Amore, dove è stato necessario istituire un senso unico alternato, via del Tintoretto e via di Casal Morena. Problemi anche in via della Valle di Lucina, a San Paolo. Tragedia sfiorata in zona Prati, una donna è rimasta ferita, intrappolata nella propria auto schiacciata da un albero caduto in via Monte Pertica, la donna è stata medicata sul posto dal personale del 118 senza bisogno di essere trasportata in ospedale. All'imbocco della Pontina, in via Cristoforo Colombo, alcuni automobilisti sono rimasti in panne per l'acqua arrivata fino all'altezza del cofano.

E come se la pioggia non bastasse nel pomeriggio è arrivata anche la grandine che ha causato la chiusura della metro A Battistini, riaperta dopo circa tre ore intorno alle 17.00, per danni da maltempo' come ha comunicato dall'Atac, l'Azienda di Trasporti. Allagati i sottopassi. Le violente condizioni meteorologiche avverse hanno fatto interrompere le partite degli Internazionali di Tennis. Lettini e ombrelloni hanno invece preso il volo, intorno alle 14, a Fregene dove il forte vento ha creato più di qualche problema ai gestori degli stabilimenti balneari.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

