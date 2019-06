ROMA - Sono ben più di 3 milioni gli italiani colpiti da malattie della vista, che interessano la retina e il nervo ottico: retinopatia diabetica, glaucoma e maculopatia che, nel loro insieme, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, disegnano scenari preoccupanti per la qualità della vita e la sostenibilità della spesa sanitaria. Nonostante questo le 3 patologie non sono ancora contrastate in modo efficace: la mancata esecuzione di screening periodici, il limitato accesso a percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e il problema delle liste d'attesa producono ritardi diagnostici e trattamenti tardivi che possono risultare inadeguati. Per tale motivo è stato presentato alla Camera dei Deputati l'Intergruppo Parlamentare per la Tutela della Vista.

L'iniziativa è stata presa da un gruppo di Senatori e Deputati di diversi schieramenti politici anche a seguito di una serie di iniziative di sensibilizzazione promosse dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus, che ha effettuato uno screening delle patologie ottico-retiniche presso i due rami del Parlamento.(A.Cap.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

