ROMA - Sono attesi circa 25 mila spettatori questa sera all'Olimpico. Curva Nord chiusa per i saluti fascisti a Glasgow, molti tifosi si sposteranno in Tribuna Tevere: «Ci sarà sicuramente un bel colpo d'occhio in quel settore spiega Marco Canigiani responsabile marketing della Lazio a Lazio Style Radio - i tifosi scozzesi credo che saranno circa 8000, meno rispetto alle previsioni. Siamo a quota 20mila presenze e sono credo che arriveremo a 25mila».

Così sulla Supercoppa del 22 dicembre a Riad: «Non abbiamo ancora indicazione sulla vendita dei biglietti ma lo stadio conterrà 25 mila spettatori, sarà molto più agevole venire a vedere la partita, in Arabia è stato introdotto il visto turistico». A breve verrà inaugurato il negozio in centro: Siamo agli sgoccioli, l'ultimo step dovremo definirlo in questa settimana. Poi ci sarà da decidere solamente la data d'apertura». (E.Sar.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

