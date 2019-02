Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Simone Inzaghi alla fine è stato accontentato: a poche ore dalla chiusura del mercato la Lazio ha messo a segno il colpo Romulo che si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro (domani visite mediche in Paideia). Trentuno anni, centrocampista duttile che può giocare centrale, sulla fascia ma anche terzino destro, in questa stagione con la maglia del Genoa ha collezionato 17 presenze in serie A e 2 in Coppa Italia: una rete in campionato, nel pareggio casalingo (2-2) contro l'Udinese. Arrivato in Italia nell'estate del 2011 fu la Fiorentina ad acquistarlo dal Cruzeiro poi le esperienze con le maglie di Verona e Juventus.Colpo in prospettiva per la prossima stagione, la Lazio ha fatto firmare un contratto di cinque anni a Tiago Casasola, 23 enne italo-argentino che nasce centrale ma può ricoprire tutti i ruoli in difesa. Resterà sei mesi in prestito alla Salernitana poi approderà in biancoceleste. Basta ha infine detto no al Bologna, Lorenzo Filippini è finito in prestito alla Cavese. (E.Sar.)