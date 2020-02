ROMA - Si separano a sorpresa le strade di Benji & Fede, il fortunato duo nato su internet che in poco tempo era riuscito a crearsi un incredibile numero di fan, soprattutto tra i giovanissimi. Il 3 maggio all'Arena di Verona - annunciano Benjamin Mascolo e Federico Rossi in una nota - sarà per il momento l'ultima volta in cui si esibiranno insieme. Il concerto ripercorrerà la loro parabola, dagli esordi fino all'ultimo album Good Vibes (il loro quinto n.1 in classifica) e sarà anche l'occasione di festeggiare una storia di musica e amicizia. Per raccontarla, Benji & Fede hanno deciso di raccogliere i loro pensieri nel libro Naked, in uscita il 17 marzo. «Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene» - scrivono ai fan - Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita e leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

