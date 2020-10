Roma si progetta a scuola: ecco chi ha vinto i premi

Lorena Loiacono

Realtà virtuale, dispersione scolastica, teatro: sono solo alcuni dei temi dei progetti premiati per la prima edizione del concorso Roma si progetta a scuola, promosso dall'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte in collaborazione con Enterprise. Hanno partecipato 33 scuole e ne sono state premiate 5, grazie ad una grande partecipazione: oltre 160 mila, infatti, i voti ricevuti dai romani. Stamattina il presidente dell'Osservatorio Tobia Zevi (nella foto) sarà all'istituto Montezemolo per premiare il progetto VR-3D quando i sogni diventano realtà con un assegno di 5.000 euro: permette di studiare le discipline scolastiche tramite l'uso di visori per la realtà virtuale. Domani sarà la volta del Pascal per il progetto Riuso e riciclo al Pascal di Ponte Milvio con 2.500 euro. Poi saranno premiati i progetti Le finestre sul mondo del Regina Margherita (20.000 euro), la Palestra di cittadinanza dell'elementare Garibaldi (10.000 euro), Il teatro nel villaggio della scuola Villaggio Prenestino (5.000 euro).

