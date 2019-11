ROMA - Sarà splendido vederlo di nuovo in panchina. Da ieri è ufficiale: Luis Enrique torna alla guida della Nazionale spagnola al posto di Robert Moreno in vista degli Europei. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales . L'ex tecnico di Barcellona e Roma aveva lasciato la panchina delle Furie Rossè il 19 giugno scorso per stare vicino alla figlia malata e poi purtroppo deceduta lo scorso mese di agosto. Un dramma immane. A tre mesi dalla tragedia Luis ha deciso di tornare in panchina. «Per lui la porta era aperta. L'ho sempre detto con sincerità -spiega il n.1 della Federcalcio iberica-. Quando ci ho parlato? Dalla morte della figlia per 3 volte. La prima il 29 agosto quando gli ho fatto le mie condoglianze, abbiamo parlato in una riunione alla fine di ottobre e abbiamo parlato ieri». Le precisazioni di Rubiales arrivano dopo il caos scaturito nelle ultime ore, prima della sfida vinta dalla Spagna 5-0 contro la Romania il ritorno di Luis Enrique era infatti già dato per scontato dai media. Il ct Moreno, che si era detto pronto a un passo indietro in caso di un ripensamento dell'ex allenatore blaugrana, non ha però gradito i modi che hanno portato a questo epilogo. Moreno non era infatti stato informato dell'operazione e lunedì, scuro in volto, ha lasciato lo stadio senza fare la consueta conferenza stampa.

Secondo il quotidiano Marca, il tecnico avrebbe salutato in lacrime i giocatori negli spogliatoi Una polemica che non può cancellare il sollievo di rivedere Luis Enrique allenare. E in quest'Europeo tutti quanti tiferemo pure un po' per la Spagna. (F.Bal.)

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA