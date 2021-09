Roma ritrova domenica la sua Maratona

Daniele Petroselli

Il popolo del running torna ad animare le strade della Capitale. Domenica 19 settembre, dopo un anno di assenza per la pandemia, si corre infatti l'Acea Run Rome The Marathon, la celebre Maratona di Roma. Il via alle 6.45 dai Fori Imperiali con 7500 maratoneti in rappresentanza di oltre 60 Paesi impegnati nella 42 km. Tra questi il romano Giorgio Calcaterra, che festeggerà la sua 250esima maratona in carriera. Ma non sarà l'unico spettacolo: ci saranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome (con 500 team al via) e la stracittadina Fun Race 5km, che si disputerà in modalità diffusa a Roma e nel resto d'Italia.

Il percorso dell'Acea Run Rome The Marathon si snoda tra 13 quartieri, con chiusure al traffico già nella notte tra sabato e domenica. Ben 72 invece le linee dei bus deviate, mentre saranno 9 le linee temporaneamente sospese.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA