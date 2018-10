Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Ripresa della preparazione a Formello, Inzaghi ha riabbracciato quasi tutti i Nazionali, tra oggi e domani rientreranno Bastos, Caceres, Murgia, Badelj e Pedro Neto. Recuperato Luis Alberto si è rivisto in gruppo anche Lukaku che ha recuperato dalla tendinite rotulea. Nessun problema per Marusic che rimasto in panchina con la sua Nazionale per un affaticamento muscolare ieri ha svolto la seduta senza problemi. Tanti i dubbi del tecnico in vista di Parma, Caicedo spera di un'altra maglia da titolare ma sa bene che non sarà facile: «La rosa è più competitiva e il mister ha più difficoltà a scegliere la formazione perché ci sono tanti giocatori che dimostrano gran voglia ha detto a Lazio Style Channel - ma questo è il bello del calcio. Chi non trova spazio deve sempre farsi trovare pronto perché il mister chiama sempre in causa tutti». Poi un ringraziamento ai tifosi: «Ho sempre sentito il loro sostegno e quello dei miei compagni ora devo continuare su questa strada e dare ancora qualcosa di più». In Europa non sarà facile, ma l'attaccante punta sui biancocelesti: «Il girone è complicato ma siamo la Lazio e dovremo dare il massimo per qualificarci. Abbiamo sbagliato una partita, ma siamo sulla strada giusta e dovremo battere il Marsiglia». (E.Sar.)