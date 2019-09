ROMA - «Rimasi alla Lazio per vendicare la sconfitta nel derby». E' il curioso retroscena raccontato lunedì sera da Delio Rossi a Lazialità in tv storica trasmissione condotta da Guido De Angelis: «Nel 2005-2006 perdemmo il derby di ritorno in casa 2-0 e ricordo che c'era Totti a bordo campo con le stampelle perché era infortunato e poi i giocatori giallorossi che a fine gara fecero il giro di campo per festeggiare la loro undicesima vittoria di fila. A fine stagione andai da Lotito e gli dissi che avrei firmato il rinnovo di contratto in bianco perché avevo una questione in sospeso. L'anno successivo vincemmo 3-0 e mi tuffai nella fontana del Gianicolo».

Rossi ha parlato anche della sconfitta della Lazio a Ferrara contro la Spal: «Nessuno meglio di lui può sapere come stanno i giocatori e dietro ad ogni scelta c'è una logica ma purtroppo accade spesso che qualsiasi cosa fai sbagli: se fai giocare i nazionali e vanno male, hai sbagliato, se non li fai giocare e perdi, hai sbagliato comunque».

Il tecnico prosegue la sua disamina: «Non è questione di modulo ma di interpretazione. L'unico appunto che mi sento di fare al mister è la tempistica dei cambi. Va bene il primo ma gli altri due insieme a mezz'ora dalla fine hanno costretto Lulic, che era a corto di fiato, a restare in campo fino alla fine». Chiusura sul caldo che c'era a Ferrara, secondo molti alla base del calo fisico della Lazio: «C'era per entrambe le squadre e sul fatto che c'erano cinque 30enni in campo non vuol dire nulla».

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

