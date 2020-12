ROMA - Questa sera su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV la finale di X Factor 2020. A giocarsi il tutto per tutto: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika arrivano con un concorrente ciascuno. Super ospiti i Negramaro e Madame. La serata è divisa in tre manche: i Duetti, per la prima volta ogni artista si esibirà con il proprio giudice, i Best Of e la Finale, dedicata ai cavalli di battaglia. «Io i miei gruppi li ho scelti per fare un racconto della musica e non vincere la gara» ha detto in conferenza Manuel Agnelli che duetterà con i LPOM sulle note di Veleno. Casadilego e Hell Raton canteranno Stan. Blind ed Emma presenteranno La Fine: «Se ci sarò il prossimo anno? Come diceva Franco Califano non lo escludo».

Infine N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop: «Sanremo? La mia prima performance in tv qui in Italia è stata proprio al festival di Sanremo avevo dei capelli orribili». (I.DiG.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA