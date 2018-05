Roma, più imprese nonostante la crisi

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleLa locomotiva economica di Roma si chiama terziario. Lo attesta una ricerca della Confcommercio cittadina, realizzata in collaborazione con Format Reserch Srl, secondo cui nella Città Metropolitana di Roma le imprese che si occupano di turismo, servizi e commercio rappresentano ben l'86,3% del tessuto imprenditoriale. Non solo: nel 2017 hanno registrato un saldo di crescita positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni pari a +8.709 imprese.Ma lo studio fotografa anche la fiducia delle imprese nell'economia, che nella Capitale risulta più bassa di quella registrata in Italia (il 38,1% rispetto al 42% nazionale). Quanto alle aspettative future, il 65,8% degli imprenditori del terziario romano è convinto che nei prossimi anni l'Italia sarà un Paese fortemente impoverito.La paura per quel che riserva il domani è ancor più evidente se si considera che solo il 33% delle imprese romane ha effettuato investimenti negli ultimi due anni e soltanto il 28,1% lo farà nei prossimi due. Ad alimentare questo clima tre ostacoli principali: la pressione fiscale (90,1%), la burocrazia (85,3%) e l'abusivismo (84,6%).Anche per questo, presentando l'indagine, il commissario della Confcommercio Roma Renato Borghi ha rivolto un appello alla Regione Lazio affinché ci sia «l'esenzione fiscale per le nuove imprese che sono linfa nuova per il tessuto economico. Poi, bisogna indire bandi che siano per piccoli progetti, per piccole imprese, ha detto.Borghi ha invitato anche il neo assessore comunale al Commercio Carlo Cafarotti ad aprire insieme alla Regione tavoli sull'accesso al credito.riproduzione riservata ®