Roma: più di mille nuovi contagi

Nel Lazio ieri sono stati 1995 i nuovi casi di contagio dovuto al coronavirus (di cui 1053 a Roma città) con 25.164 tamponi, 15 decessi e 214 guariti nelle ultime 24 ore. Migliora il rapporto positivi/tamponi, che scende sotto l'8%, mentre il valore RT settimanale migliora a Roma ma peggiora nelle altre province. In costante potenziamento sia i posti letto nei vari reparti Covid, sia le postazioni drive-in di tutte le Asl del Lazio.

Emerge però un caso sulla prenotazione online per i tamponi gratuiti: il 10% delle persone non cambiano la prenotazione e non si presentano al drive-in all'orario accordato. La Regione ha fatto sapere che per questi casi scatterà l'addebito della prestazione riportata sulla ricetta medica: «Stiamo facendo uno sforzo enorme e chiediamo collaborazione e responsabilità per non danneggiare gli altri cittadini».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 29.712, di cui 27.758 in isolamento, 1786 ricoverati (117 in più in appena 24 ore) e 168 in terapia intensiva (due in più rispetto al giorno prima). Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 1.386.496 tamponi con 41.887 casi accertati, 1173 deceduti e 11.002 guariti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

