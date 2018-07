Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Per molti Brasile-Belgio è una finale anticipata del Mondiale russo e probabilmente è vero. Di certo per qualcuno è una sfida fratricida. Willian, mezzapunta del Brasile che domani a Kazan affronta il Belgio, si troverà di fronte Eden Hazard, fantasia pura nel motore dei Diavoli Rossi. I due giocano nel Chelsea e sono molto amici. «Sì, siamo amici e ci frequentiamo - ammette Willian, fra i migliori contro il Messico - Non l'ho mai avuto come rivale e sarà strano trovarmelo contro. Con Hazard ho un rapporto ottimo, perché é una persona umile e mi piace dividere le mie giornate con lui. Però è arrivato il momento di difendere ognuno i colori del proprio paese e quindi spero di avere la meglio io, anche se lui è uno dei calciatori migliori del mondo. In ogni caso, rimarremo amici». Sarà comunque un match difficile, «perché il Belgio - spiega Willian - ha molta qualità, basti pensare che tutti i suoi giocatori militano in grandi club. Ha tutto il nostro rispetto anche se con il Giappone ha vinto in rimonta e all'ultimo minuto. Li stiamo studiando bene, e credo che mantenendo la nostra idea di calcio possiamo avere la meglio». Nel Chelsea con Willian gioca anche Courtois: che ne pensa del portiere belga? «Che essendo così alto è difficile fargli gol. Per batterlo dovremo fare qualcosa di speciale, ma abbiamo gli strumenti per riuscirci. E poi voglio dire che anche il nostro n.1 (Alisson ndr) è ottimo. Quindi sarà dura segnare anche per loro».(M.Sub.)