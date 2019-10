ROMA - Per l'Inter potrebbe essere l'ultimo appello, per il Napoli l'occasione per ipotecare la qualificazione. La Champions delle altre due italiane (girone F e girone E) vive emozioni diverse ma con due partite comunque importantissime. Sarà una notte thrilling, al Meazza per Inter-Borussia Dortmund e in Austria per la sfida del Napoli al Salisburgo, entrambe alle ore 21 (Su SkySport).

«Esagerato parlare di finale, quelle vere arrivano dopo. Col Borussia Dortmund una gara importante, da vincere, ma con la nostra idea di gioco, senza passi indietro». Alla vigilia del primo crocevia di Champions League (il 2° il 5 novembre a Dortmund) con il Borussia, Antonio Conte guarda avanti, forte delle sue convinzioni e pronto a giocarsela a viso aperto con l'11 di mister Favre (sulla stessa lunghezza dell'ex ct, che «ha ragione quando dice che non è una finale») anche questa sera al Meazza, «perché io non torno indietro - ha proseguito il salentino in conferenza -, né posso cambiare la mia idea di calcio. Con il Borussia sarà una gara importante, questo è sicuro, ma non una finale».

Più diretto Carlo Ancelotti che con il suo Napoli a Salisburgo può davvero chiudere quasi definitivamente la questione qualificazione. «Voglio vedere un Napoli coraggioso che mette tutto quello che ha. Dobbiamo interpretarla con intensità: servirà coraggio, idee, voglia di comandare la gara, utilizzando tutte le qualità individuali e collettive contro una squadra che sta facendo bene. Comunque sono tranquillo, visto che l'abbiamo preparata bene e la squadra è determinata e consapevole che Salisburgo è un crocevia importante e decisivo per il nostro cammino in Champions». Queste le altre partite di oggi. Si comincia alle 18,55 con Ajax-Chelsea e Lipsia-Zenit. Alle 21 Slavia Praga- Barcellona (la sfida che riguarda il girone dell'Inter), Genk-Liverpool (quello del Napoli), Lille-Valencia e Benfica-Lione.

