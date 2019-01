Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA «Per andare in Champions dobbiamo fare di più». A quattro giorni dal big match contro la Juve Ciro Immobile scuote il gruppo. La sconfitta con il Napoli che ha fatto perdere alla Lazio il quarto posto ha lasciato il segno. La voglia di raggiungere il traguardo c'è ma rispetto ad un anno fa la squadra ha perso quella spensieratezza che l'aveva resa la sorpresa della stagione: «Ma quest'anno il campionato è molto più difficile ribatte Immobile a margine dell'iniziativa la Lazio nelle scuole che ha visto lui Badelj e Berisha incontrare gli studenti dell'Istituto San Giovanni e ci sono tante squadre che lottano per questo traguardo. In ogni caso i punti che dividono le squadre sono pochi ma dobbiamo avere qualità». E non solo visto che il vero cruccio della Lazio continuano ad essere le cosiddette big con cui non riesce proprio a vincere: «Non siamo fissati su questo fattore ma vogliamo solo avere continuità. Quando giochi in uno stadio come il San Paolo con una squadra contro il Napoli devi dare qualcosa in più. Nel girone di ritorno vogliamo fare meglio rispetto all'andata. Lo sappiamo noi così come lo sa il tecnico: testa bassa e lavorare perché le risposte vanno date sul campo». E domenica manco a farlo apposta arriva la Juventus big per antonomasia del nostro campionato: È una squadra fortissima, dobbiamo mettere personalità. Avremo tanta gente che ci verrà a vedere e questo ci deve spronare a dare di più. Sappiamo che abbiamo delle assenze, così come le hanno loro, ma è una gara bella da giocare e dobbiamo prepararla bene. L'attaccante vede positivo anche perché negli ultimi anni è stata proprio la Lazio l'unica in grado di battere i bianconeri: In effetti ci siamo riusciti ma abbiamo dato qualcosina in più e li abbiamo beccati in un periodo di forma un po' meno smagliante. La Juve è una squadra formidabile per fare risultato servirà dare tutto ed una buona dose di fortuna. Intanto per rispondere alle critiche e alle tante voci che vorrebbero uno spogliatoio disunito la squadra mercoledì sera si è ritrovata a cena fuori per fare gruppo. (E.Sar.)